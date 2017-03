Drie grijze mannen met een mooi plan voor Schagerbrug

Foto Hollandmediacombinatie/Marten Visser Het voormalige gemeentehuis in Schagerbrug. ’Verkocht’, meldt de affiche achter het raam inmiddels. Bekijk Fotoserie

SCHAGERBRUG - Ze zouden best achterover kunnen leunen, lekker van hun AOW kunnen genieten. Maar zo zitten Willem Plazier (66), Hans Karels (69) en Willem Botermans (74) uit Hoorn niet in elkaar. Zij springen nog eens in het diepe. Gaan met hun stichting Beleven in Leven in Schagerbrug een nieuwe woonvorm voor dementerenden opzetten. Een miljoenenproject. Het schrikt de heren niet af: de bank en andere financiers zien het plan zitten.

’Dit kan wel eens wat worden’. Denkt Willem Plazier als hij...