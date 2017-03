Vlekkeloos verlopen Lentetuin in Breezand trekt rond de 20.000 bezoekers

Foto Huub de Bie Poppen in originele klederdracht uit het Volendams Museum en een vlet op het water. Bekijk Fotoserie

BREEZAND - De 37e Lentetuin in Breezand, die maandagavond is afgesloten, heeft een vlekkeloos verloop gekend. De jaarlijkse bloembollenshow kwam op de openingsdag wat aarzelend op gang, maar trok uiteindelijk toch opnieuw rond de 20.000 bezoekers.

,,Er zijn weer onwijs veel plaatjes geschoten en filmpjes gemaakt’’, weet Lentetuinvoorzitter Frank van den Hoek (46) uit het Polderdorp.

Schot in de roos

,,Het thema Volendam is een schot in de roos: oer-Hollands, sluit prima aan bij het product. Het is zeker geslaagd, spreekt veel mensen aan....