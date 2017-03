Ontdek je plekje

De Kruisweg in de Oostpolder bij Anna Paulowna. Bekijk Fotoserie

Het plekje van afgelopen week was weer goed voor een flink aantal reacties, zie de selectie van inzendingen hieronder. Wie iets kan vertellen over de locatie op de nieuwe foto, mag reageren via redactie.sc@nhd.nl of Rensgars 3, 1741 BR Schagen.

,,John Oud was deze keer in Anna Paulowna, in de Oostpolder. Hij stond op de Kruisweg en maakte een foto richting de Zwinweg. De boerderij rechts op de foto staat aan de Zwinweg. Als hij zich 180 graden had omgedraaid had hij een foto kunnen nemen van het huis waar wij gewoond hebben en onze oudste zoon is geboren. Maar dat is al een poosje geleden’’, zegt Arie Dekker.

Jan Paauw schrijft: ,,Wat een pracht, deze geweldig mooie iepen aan de Kruisweg. Ik hoop dat ze het nog lang blijven doen. Ze stonden er al toen ik in mijn jeugd, 40 jaar geleden, elke week het Schagen Weekblad rondbracht. In de verte zie je het kruispunt van de Zwinweg.’’

,,De foto in de krant van 28 februari 2017 is gemaakt op de Kruisweg, Anna Paulowna, Oostpolder ter hoogte van huisnummer 1. Het gaat om het stuk Kruisweg gelegen tussen de Veerweg en de Zwinweg. Er is nog een stukje te zien van de heg die de tuin omheind van huis nummer 1. Wij zijn hier woonachtig. Heel vroeger is hier een treinstation geweest. Op de achtergrond is het andere huis met het oranje dak te zien welke ook op de Kruisweg staat, te weten nummer 7. Rechts twee iepen die nog niet ten onder zijn gegaan aan de iepziekte. Vroeger stond de weg vol met iepen. Ze hebben zelfs nog nieuwe jonge bomen terug geplant. Echter op een bepaald moment zijn deze weer uit de grond gegraven, omdat de Kruisweg niet ingetekend was als groengebied bij de gemeente. Op de linkerkant van de foto één van de vele kluiten modder afkomstig van één van de oogstactiviteiten die de weg soms wel eens onbegaanbaar maken’’, reageren Saskia van Zon en Chris van der Velde.

David Berkeveld schrijft: ,,Deze foto is gemaakt op de Kruisweg in de Oostpolder van Anna Paulowna. Hier was vroeger een spoorwegovergang van de tramlijn die van Schagen naar Van Ewijcksluis liep. Als je bij de bomen naar links kijkt zie nog de resten van een spoorbrug. De tramlijn is op 1 maart 1912 in dienst genomen. Op 1 januari 1935 werd de lijn weer opgeheven. Als je goed kijkt kun je toch nog op diverse plaatsen in het landschap overblijfselen van deze lijn terug vinden.’’

Edwin van Stam mailt: ,,Het mooie van de foto is, dat het een goed beeld geeft van de prachtige Oostpolder. Met de karakteristieke resterende bomen die gelukkig nog niet gekapt zijn, prachtig hangend over de weg. In dit beeld horen geenszins de daar geplaatste industriële lawaai makende windturbines, die daar het beeld en geluid volop verstoren, waar de omwonenden nog altijd last van hebben. Ze zijn er tegen wil en dank van de bewoners geplaatst, en zorgen nog altijd voor veel tweespalt. Hollands Kroon lost niets op, en doet niets, helaas.

Helaas, zou ik willen zeggen, namens een fors aantal andere bewoners van de Oostpolder, die nog altijd terug verlangen naar daar waar ze voor gekomen zijn: de rust en stilte van de mooie Oostpolder. Behoud van het open landschap, zonder windturbine overlast, dat is wat de Noord-Hollander wil. We houden ons maar vast aan het fraaie beeld zoals door John Oud is vastgelegd.’’