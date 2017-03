Gebakje smaakt jarige oudste inwoner van Hollands Kroon (104) nog prima

FOTO HENK CORNELISSEN

HIPPOLYTUSHOEF - Met smaak eet Marina van der Es-Siewers van haar gebakje. Zaterdag werd ze 104 jaar en daarmee is ze de oudste inwoner van Hollands Kroon.

Door Henk Cornelissen - 5-3-2017, 16:30 (Update 5-3-2017, 17:11)

Op 4 maart 1913 werd ze geboren in Van Ewijcksluis. In 1974 verhuisde ze naar Hippolytushoef, omdat haar echtgenoot Henk vertegenwoordiger werd voor de groothandel van His Wilms; hij overleed in 1999. Sinds 2006 woont mevrouw Van der Es in Noorderlicht, nadat ze bij een val een bovenbeen had gebroken.

Haar leeftijd in aanmerking genomen, verkeert...