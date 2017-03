Winkeldief verstopt zich achter container na diefstal in Schagen

Foto: ANP

SCHAGEN - Een winkeldief had zich verstopt achter een container in een doodlopende steeg nadat hij zaterdagochtend cosmeticaproducten had gestolen uit een winkel in het Makado Centrum in Schagen.

Door Internetredactie - 4-3-2017, 22:25 (Update 4-3-2017, 22:25)

Een voorbijganger zag dat de verdachte een plastic tas met de gestolen goederen in de struiken had verstopt. Vervolgens zag hij de dief de doodlopende steeg inlopen. De politie vond hem achter de container.

Het was niet de eerste winkeldiefstal van de man. Hij zit vast en zal binnen zeventien dagen voor de politierechter verschijnen.