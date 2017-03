Krant zoekt lezers op met caravan in Schagen en Warmenhuizen: kom binnen!

SCHAGEN/WARMENHUIZEN - De redactie van de Schager Courant zoekt lezers op. Als onderdeel van de actie #ditismijnkrant werkt een verslaggever twee dagen op locatie vanuit een caravan.

Door Ed Dekker - 3-3-2017, 18:01 (Update 3-3-2017, 18:01)

Dat gebeurt donderdag 9 maart in Schagen en vrijdag 10 maart in Warmenhuizen. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Wilt u iets in de krant? Een aankondiging, een oproep, een hartenkreet? Heeft u een bijzonder verhaal te vertellen? Wilt u eens even praten met een verslaggever? Aarzel niet en kom binnen!

De NHD-caravan staat donderdag in Schagen op het plein voor de Christoforuskerk aan de Molenstraat.

In Warmenhuizen is de krant vrijdag te vinden bij de Albert Heijn op het Theresiaplein, tussen Turks restaurant Bosporus en kledingwinkel Kleine Doerak.

Beide dagen is de krant ter plekke van ’s ochtends negen uur tot ’s middags twee uur.

In de krant van vrijdag en zaterdag doen wij verslag van onze ontmoetingen.

Veel redacties van de HMC-dagbladen (Holland Media Combinatie) trekken in de week van 6 tot en met 10 maart met een caravan de regio in.

Ondernemer Piet de Goede uit Heerhugowaard heeft een aantal caravans beschikbaar gesteld.

Nu al een vraag? Bel verslaggever Ed Dekker, 06-13777445.