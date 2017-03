Drukte voor mollenvanger: ’Ik weet precies hoe ze lopen’

Foto Holland Media Combinatie/Ed Dekker Koos van der Vliet uit Sint Maarten toont een gevangen mol. Hij komt elk jaar bij zo’n veertig boeren in de Noordkop.

HIPPOLYTUSHOEF - Voor mollenvanger Koos van der Vliet (70) uit Sint Maarten was 2016 een topjaar. „Ruim elfduizend”, zegt hij op weiland van veehouder Niels Klaver in Hippolytushoef. Van der Vliet is actief voor zo’n veertig boeren in de Kop van Noord-Holland. Hij heeft deze periode genoeg te doen.

Door Ed Dekker - 3-3-2017, 17:45 (Update 3-3-2017, 17:45)

Al 45 jaar zit Van der Vliet achter mollen aan, als hobby. Nu hij niet meer in de zaadveredeling zit, begint de nuttige liefhebberij op werken te lijken. „Van begin september tot eind...