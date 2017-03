Afscheid van ’Bloemenmoeder’

BREEZAND - Deze Lentetuin is voor Annet van Graven (50) uit Breezand de laatste in haar rol van ’Bloemenmoeder’. Na vier jaar draagt zij de begeleiding van de Bloemenmeisjes - het promotieteam voor de bloembollenshow én Bloemendagen Anna Paulowna - binnenkort over aan Margot van Lierop.

Door Martijn Gijsbertsenm.gijsbertsen@hollandmediacombinatie.nl - 4-3-2017, 15:00 (Update 4-3-2017, 15:00)

Van Graven nam in 2014 met een nieuwe lichting met zeven Bloemenmeisjes, onder wie haar dochter Marita (nu 16), de taak over van Els Pennings.

Examenjaar

,,De meeste meiden hebben nu de leeftijd bereikt, dat ze in hun...