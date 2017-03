48 jaar getimmerd bij Ott in Schagerbrug, het is mooi geweest

Foto Marc Moussault Meijering (met beige overall in het midden) met zijn collega’s in de werkplaats, op zijn laatste werkdag na 48 jaar trouwe dienst.

SCHAGERBRUG - Als hij de vijftig vol wil maken, dan kan dat. ,,Hij mag zo bijtekenen,’’ zegt Pieter Ott van bouwbedrijf P. Ott in Schagerbrug.

Door Marten Visserm.visser@hollandmediacombinatie.nl - 4-3-2017, 8:15 (Update 4-3-2017, 8:15)

Bert Meijering uit Schagerbrug neemt afscheid bij bouwbedrijf P. Ott

Een mooi aanbod, grijnst Bert Meijering (64). Maar hij bedankt. Na 48 jaar trouwe dienst bij Ott is het welletjes. Bert gaat met pensioen. Mag ’t? Hij is als 16-jarige knul, direct na de LTS, bij het bedrijf gekomen. ,,Bij vader Ott toen nog. Ik heb drie generaties Ott meegemaakt in dit bedrijf.’’

Hij trekt in de beginjaren van klus naar klus. Timmeren en metselen, ,,Mooi werk. Lekker in de buurt. Elke dag met het busje naar Amsterdam of zo, dat leek me niks.’’

Daarna stapt hij over naar de werkplaats. Kozijnen maken, trappen, dat soort dingen. ,,Echt handwerk. Tegenwoordig zie je steeds meer kunstofkozijnen. Best jammer.’’ Alle collega’s zijn vrijdag bij elkaar in de kantine. Om Bert uit te zwaaien met gebak. Het feestvarken weet van niks. Hij houdt niet zo van dat gedoe. Lachend: ,,Als ik ’t had geweten was ik waarschijnlijk niet gekomen.’’ Komende week gaat hij eerst maar eens lekker wintersporten met zijn vrouw. En daarna? ,,Een beetje voor ’de voetbal’ aan de gang.’’ Vesdo dus, de club waar zijn hart ligt. ,,Zeventien jaar in het eerste gespeeld, 35 jaar in het bestuur gezeten.’’