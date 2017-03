Clusius College is eerste ’gezonde school’ in regio Schagen

SCHAGEN - Het Clusius College mag zich als eerste school in Schagen en omgeving ’gezonde school’ noemen.

Door Marten Visser - 3-3-2017, 13:03 (Update 3-3-2017, 13:03)

Woensdag 8 maart zal wethouder Ben Blonk, van onderwijs en jeugdbeleid, het vignet dat behoort bij de uitverkiezing tot ’Gezonde School’ overhandigen aan de directie van het Clusius College. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Het Clusius College heeft ervoor gekozen om als eerste het themacertificaat voeding aan te vragen. Dit omdat voeding altijd een belangrijk thema is geweest op deze groenschool. Zo heeft de school al eerder de gouden kantineschaal behaald, toegekend door het Voedingscentrum, voor een gezonde kantine. Daarna heeft de school niet stilgezeten en is aandacht voor gezonde en duurzame voeding een terugkerend onderwerp geworden in allerlei vakken.

Bewegen

Naast het feit dat aandacht voor gezondheid in de lessen is geïntegreerd, wordt ook op andere vlakken uitgestraald dat het Clusius een gezonde school is. Zo is het een rookvrije en alcoholvrije school en nodigt de schoolomgeving uit tot bewegen. Het volgende themacertificaat waarop het Clusius zich wil richten is Sport & Bewegen. Om dit certificaat te behalen moet er aantoonbaar vorderingen worden gemaakt ten aanzien van gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid.