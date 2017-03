Honden uit zwaar vervuilde woning Hollands Kroon gehaald

HOLLANDS KROON - Twee honden zijn afgelopen week door de politie uit een woning in de gemeente Hollands Kroon gehaald. De woning was zwaar vervuild.

Door Internetredactie - 3-3-2017, 11:54 (Update 3-3-2017, 12:03)

Dat meldt de politie NHN op Facebook.

De dierenpolitie was samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming de woning binnengegaan nadat buren hadden geklaagd over geluidsoverlast van blaffende honden. Ook werd vermoed dat de honden werden verwaarloosd.

In de woning troffen de agenten twee honden aan die lichamelijk in goede conditie verkeerden, maar de woning was dusdanig vervuild dat werd besloten om de dieren mee te nemen. De honden zijn naar een andere locatie overgebracht.

De eigenaren worden strafrechtelijk vervolgd in verband met de overtreding van de Wet Dieren.