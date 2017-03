Rhapsody krijgt alle ruimte van Magnusmannen

PR Foto Rhapsody kan het speciale Queen gevoel oproepen.

SCHAGEN - Twee keer was de keuze al reuze. En slaagden de Magnusmannen in hun opzet om gewaardeerde muziek en een hoge mate van gezelligheid te combineren met een reüniegevoel. Zaterdag 4 maart aflevering drie in Igesz met het Engelse Rhapsody in de huid van Queen.

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 10:00 (Update 3-3-2017, 10:00)

Uiteraard traditioneel eerst zelf gescout door de organisatie. ,,Vooral de complete show met dominante frontman waarmee ze het speciale Queen gevoel wisten op te roepen, gaf bij ons de doorslag. Dit is een band waar we...