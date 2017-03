Bollenkwekers Van Lierop uit Anna Paulowna noemen winst Lentetuinprijs Gouden Bolbloem teamwerk

Foto Marc Moussault Peter, Ron, Gerard, William en Arjan van Lierop (van links naar rechts) met de Gouden Bolbloem bij hun inzending op de Lentetuin in Breezand.

ANNA PAULOWNA - ,,Natuurlijk zijn we trots op de Gouden Bolbloem, maar we blijven er nuchter onder. Geen uitbundig feest, er moet ook vandaag weer flink gewerkt worden’’, zegt William van Lierop. Zijn neven beamen dat van harte.

Door Jan Mol - 2-3-2017, 18:00 (Update 2-3-2017, 18:00)

In het 37-jarig bestaan van de Lentetuin in Breezand heeft bollenbedrijf W. van Lierop & Zn. aan de Grasweg in Anna Paulowna voor de achtste keer de topprijs gewonnen.

Krokussen

Het bedrijf teelt zo’n 250 hectare bollen: tulpen, narcissen, lelies, krokussen en bijzondere bolgewassen (onder meer...