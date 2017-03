Oeverse havenwandeling ’Rondje langs de kade’ is dit voorjaar klaar

Foto HollandMediaCombinatie/Martijn Gijsbertsen Esmeralda Loos met een van de infostickers voor de havenwandeling.

DEN OEVER - Het ’Rondje langs de kade’, een wandeling in het havengebied van Den Oever, wordt naar verwachting in april in gebruik genomen. De tocht voert langs elf zuilen met informatie over het dorp, de visserij, visafslag en (haven)historie.

Door Martijn Gijsbertsen - 3-3-2017, 10:00 (Update 3-3-2017, 10:00)

De aanvankelijke bedoeling was om dit vorig jaar al te doen, door onduidelijkheid over de verbouwing van de Oeverse visafslag - nu volop gaande - is de ingebruikname uitgesteld.

Vispromotiefonds

,,De meerpalen en roestvrijstalen panelen waarop infostickers worden geplakt, zijn er’’, meldt Esmeralda Loos-Dekker...