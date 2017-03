Project ’Waterval’ Schagen klaar voor eerste paal

Foto HMC/Richard Zut De grond voor appartementencomplex Waterval aan het Westerpark wordt bouwrijp gemaakt.

SCHAGEN - Over enkele dagen gaat de eerste paal de grond van project Waterval met negentien appartementen aan het Westerpark in Schagen. Ontwikkelaar Willem van der Voort is blij en opgelucht tegelijk, want het heeft zo’n tien jaar geduurd vooraleer het zover kwam.

Door Richard Zut - 2-3-2017, 21:00 (Update 2-3-2017, 21:00)

De ondernemer zal woensdagmiddag 18 maart om half vier zelf de eerste paal slaan. Samen met Jan Bouwes, voormalig VVD-wethouder die de eind 2007 voor het eerst gepresenteerde bouwplannen altijd ondersteund heeft.

Vanaf de Schagerweg (N245) is te zien dat de grond naast het voormalig ISD-gebouw bouwrijp wordt gemaakt door machines van Bouwcombinatie K. Dekker Bouw en Infra uit Warmenhuizen. In totaal gaan er 103 betonpalen van 18 meter de grond, een klus die een week in beslag zal nemen.

’Waterval’ zou destijds zes verdiepingen gaan tellen, waarvan twee voor kantoren. Dat stuitte op veel bezwaren. ’Veel te hoog en extra parkeerdruk’, vreesden omwonenden. Diverse verhitte politieke discussies én rechtszittingen vonden er over plaats. Mede door het ineenstorten van de kantorenmarkt werd project Waterval uiteindelijk teruggebracht tot vier verdiepingen. Met alleen nog wonen in het door architect Ewoud Blok ontworpen complex met op de begane grond ruime bergingen en garages.

Vanaf de eerste tot en met de vierde verdieping is er een mix van negen starters-, drie seniorenappartementen en zeven luxe appartementen waarvan twee penthouses.