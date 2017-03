Lutjewinkeler Marghadi correspondent NOS in Italië

Foto NOS Mustafa Marghadi

LUTJEWINKEL - Mustafa Marghadi (33) uit Lutjewinkel wordt de nieuwe correspondent voor de NOS in Italië. Hij volgt Rop Zoutberg op, die Spanje en Portugal onder zijn hoede krijgt.

Door Michiel Snik - 2-3-2017, 16:21 (Update 2-3-2017, 16:21)

Marghadi begon zijn journalistieke carrière bij de Schager Courant. ,,Ik tikte mijn eerste stukjes als freelancer voor de krant in de tijd dat ik nog op de School voor de Journalistiek zat. Inmiddels zit ik al weer acht jaar bij de NOS, waar ik begon als nachtredacteur bij Radio 1.’’

Verder werkte hij eerder als redacteur bij NOS Headlines, bij het NTR-televisieprogramma Het Klokhuis en voor NOS op 3 verbleef hij ook een maand lang in de Brusselse wijk Molenbeek, waar hij de prijswinnende online special ‘Bij ons in #Molenbeek’ maakte. ,,Toen ik de vacature voor Italië voorbij zag komen greep ik mijn kans. Ik ben supertrots ik de baan heb gekregen’’, zegt Mustafa.

De Lutjewinkeler, geboren aan de Plantsoenstraat waar zijn ouders nog steeds wonen, is niet de enige uit het gezin Marghadi die via de journalistiek landelijk bekend werd. Ook zijn zus Aicha is geregeld op televisie te zien.