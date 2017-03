Straks misschien zweten én musiceren in fitnessruimte van zwembad in Breezand

BREEZAND - Het is niet uitgesloten dat nog dit jaar in de fitnessruimte van zwembad Den Kriek in Breezand wordt gezweet én gemusiceerd.

Door Martijn Gijsbertsen - 2-3-2017, 15:00 (Update 2-3-2017, 15:00)

Beheerder stichting Den Krieck is serieus in gesprek met muziekvereniging Breez’ Harmony (circa zestig leden) uit hetzelfde dorp om naar het zwembadgebouw te verhuizen.

Vertrekken

Die club heeft van de gemeente Hollands Kroon te horen gekregen dat zij moet vertrekken uit haar huidige onderkomen in de vroegere basisschool aan de Zandvaart.

,,We hebben al enkele alternatieve locaties, in Anna Paulowna, bekeken’’, zegt...