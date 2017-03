Onverwacht prijs voor veeteeltstudieclub Lutjewinkel

MIDDENMEER - Het was een onverwachte overwinning voor de leden van de veeteeltstudieclub uit Lutjewinkel. Met koeien van de veehouders Bakker, Kat en Kater (twee stuks) werd de beker bij de studieclubs in de wacht gesleept.

Door Mike Deutekomm.deutekom@hollandmediacombinatie.nl - 2-3-2017, 9:59 (Update 2-3-2017, 9:59)

,,Een unicum’’, concludeert Niedorper Willem Keesom, die dit jaar verstek moest laten gaan op de Wintershow omdat er koeiengriep is geconstateerd op zijn bedrijf. ,,We zijn wel eens tot de finale gekomen, maar hebben in de 26 jaar dat de Wintershow bestaat nog nooit gewonnen.’’

Aspirant

Gisteren was het zover, mede dankzij de inbreng van de familie Kater uit Wieringerwaard. Jan, Bea en zoon Dirkjan zijn net lid geworden van de veeteeltstudiegroep Lutjewinkel. ,,Het zijn nog aspirant-leden’’, grapt Willem Bakker. De veehouder aan de Langereis voegt er lachend aan toe dat ze wel mogen blijven.

Balans

De vier koeien van de club werden door de jury verkozen boven die uit Broek in Waterland. Jurylid Harry Schuiling noemde het een eer om de aangevoerde dieren en groepen op volgorde te mogen zetten. ,,De kwaliteit is enorm. En dan gaat het om de balans tussen de individuele kwaliteiten van de dieren en de uniformiteit van de groep. En dan wint dit keer Lutjewinkel’’, zo verklaarde hij de keuze van de jury.

Algemeen kampioen werd gistermiddag de kampioen in de categorie van de middenklasse koeien, Dora 99. Het dier van Marcel van der Eijk uit Twisk versloeg in de finale keuring de winnaar bij de oudere koeien, Zeedieker Roseanna Red. De roodbonte koe van Jacob Wijnker uit Avenhorn werd reserve-kampioen, voor de winnende vaars Future Dream H. Dayannie van eveneens Wijnker.

Van der Eijk had de overwinning niet verwacht. ,,Ik had er stille hoop op, maar is blijft afwachten wat de jury beslist.’’