’Ze geven je vaak geen voorrang’

Foto HMC Mike Kruijer (2e van links) van de gemeente Schagen geeft uitleg over het ontwerp van de nieuwe kruising aan bewoners van Sint Maartensbrug.

SINT MAARTENSBRUG - De gemeentelijke ontwerpen voor aanpassingen aan de kruising Maarten Breetstraat/Sint Maartensweg kunnen nog wel wat bijstelling gebruiken.

Door Richard Zut - 1-3-2017, 22:09 (Update 1-3-2017, 22:11)

Inwoners Sint Maartensbrug sceptisch over plannen voor aanpak kruising

Dat vindt althans een groot deel van de ruim vijftig bewoners van Sint Maartensbrug die woensdagavond de concepten kwamen bekijken in dorpshuis De Uitkijk.

Het plan, dat liefst in de zomervakantie wordt uitgevoerd, toont dat fietsers en voetgangers beide over de oostkant van de brug worden geleid. Een parkeervak vlak voor die brug zal daarbij wijken, om het verkeer van vanaf de Grote Sloot op de Sint Maartensweg beter zicht te geven.

Maar het mooiste zou zijn als deze ’linke’ kruising in zijn geheel ruim honderd meter zou worden verplaatst richting Sint Maartensvlotbrug, zeggen diverse bezoekers. ,,Dan zou je meteen verlost zijn van het probleem met vrachtwagens die komen laden en lossen bij Dekker Granen en Kunstmest.’’

Vrachtwagens

Directeur Peter Vader van dit sinds 1930 pal aan de omstreden T-kruising gevestigde bedrijf ziet dat ook het liefst. ,,Maar ja, dat is te duur en dus geen optie. Al heeft de gemeente destijds de grond aan de westkant van de Uitkijk wel gekocht, omdat er ooit plannen waren voor de bouw van zeventig huizen aan die kant. Dat is er door de crisis echter nooit meer van gekomen. Wij hebben nu wél grond aangekocht om te zorgen dat onze vrachtwagens niet meer hoeven te keren, maar gewoon óm ons bedrijf heen rijden en iets meer westelijk pas weer de weg op gaan.’’

De helling van de brug op de kruising is met 16% vrij steil. ,,Die wordt teruggebracht tot vier procent’’, zegt Mike Kruijer van de gemeente Schagen. Het moet de vaart eruit halen voor de schooljeugd die vanaf de nieuwe brede school De Brug de Sint Maartensweg willen oversteken om op het aan de overkant gelegen fietspad te komen.

,,Maar waarom maken ze nou eindelijk niet een tweede ingang voor onze wijk hier? Dus zodat we vanaf de Grote Sloot er ook in en uit kunnen?’’, vraagt Antoniszstraat-bewoner Arnold Romeijnders zich hardop af. ,,Want dat lost wél veel op. Je kunt hier maar op één manier komen en dat is via dit kruispunt. Als er ooit een calamiteit is, kunnen wij geen kant op.’’

Schoolzone

Buurvrouw Rosita de Jong denkt dat de geplande ingrepen aan de brug weinig uit zullen halen. ,,Dit wordt er niet beter van. Echt niet. Als ik de wijk uitrij heb ik feitelijk voorrang, maar uit voorzorg sta ik altijd stil op de brug als er verkeer aankomt. Want ze geven je geen voorrang. Ze moeten hier gewoon een schoolzone van maken. Net als in Tuitjenhorn. Dat werkt goed.’’