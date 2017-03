Forse daling woninginbraken in Noordkop

SCHAGEN - Het aantal inbraken is in de hele Noordkop de afgelopen jaren sterk gedaald. Landelijk lag de daling op veertig procent, in deze regio was de daling nog scherper.

Procentueel gezien is Schagen koploper. In 2012 werden in alle kernen die nu tot de gemeente Schagen behoren 195 keer ingebroken. Het afgelopen jaar waren dat er 83, een daling van bijna zestig procent. ,,Een prachtig resultaat’’, zegt burgemeester Marjan van Kampen. ,,Maar iedere inbraak blijft een ramp voor de bewoner. Bij...