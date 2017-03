Dubbel feest voor diamanten echtpaar Dignum in ’t Zand

Foto HMC/Ed Dekker Piet Dignum en zijn vrouw Agatha (Agie) Pater zijn zestig jaar getrouwd.

’T ZAND - Dubbel feest voor Piet en Agie Dignum-Pater uit ’t Zand. Loco-burgemeester Jelle Beemsterboer feliciteerde het diamanten bruidspaar woensdagmiddag thuis. Met de familie vieren zij het huwelijksjubileum later.

Door Ed Dekker - 1-3-2017, 17:12 (Update 1-3-2017, 17:12)

,,Voor de wet zijn wij getrouwd op 1 maart en voor de kerk op 26 juni”, vertelt de bruidegom (82). ,,We zochten een huis en konden dat alleen krijgen als wij getrouwd waren. Zelf waren wij nog niet zover. Daarom in tweeën.”

De bruid (81) woonde zestig jaar geleden in De Stolpen. Zij vond haar echtgenoot in ’t Zand. Na tien jaar Groteweg 17 verhuisde de familie naar de overkant. ,,We konden een stukje grond kopen en hebben dit laten bouwen. We wonen hier nog steeds, dik naar het zin. Rust en ruimte, we genieten er elke dag van.”

Zeepfabriek Grada

Piet Dignum werkte jaren in de Grada, de zeepfabriek aan de overzijde. Hij begon hier toen zuivelfabriek Nieuw Leven er nog in zat. ,,Boterbereiding, kaasmakerij, melkontvangst, ik heb daar van alles gedaan.” Tussendoor werkte hij kort bij de Hoogovens. Zijn vrouw maakte jaren ’s avonds kantoren in de fabriek schoon.

Foto’s aan de wand tonen hun rijkdom: drie kinderen, acht kleinkinderen en een achterkleinkind. Nummer twee en drie zijn opk komst.