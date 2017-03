Foutje hoogheemraadschap: PWN moet zagen in nieuw asfalt Grote Sloot

SCHAGEN - Kan dat niet anders? Vragen bewoners van de Grote Sloot in Sint Maartensbrug en Schagerbrug zich af.

Door Marten Visser - 2-3-2017, 7:45 (Update 2-3-2017, 7:45)

Een half jaar geleden werd de weg opnieuw geasfalteerd, nu ploft er een brief van waterleidingbedrijf PWN op de mat. De waterleiding wordt vervangen en daarom worden gaten in het nieuwe asfalt gezaagd. Die worden gedicht met klinkers. Na een jaar ’inklinken’ wordt weer nieuw asfalt aangebracht. Vreemde gang van zaken, aldus de aanwonenden.

En daar is Marko Cortel van wegbeheerder Hoogheemraadschap het roerend mee eens. ,,Dit komt door een mislukking aan onze kant, mooier kan ik het niet maken’’, zegt hij. Volgens Cortel wordt altijd overlegd tussen nutsbedrijven en hoogheemraadschap, wanneer er werk aan leidingen moet worden verricht. ,,Om dit soort dingen te voorkomen. Dat werkt goed. PWN heeft ons ook nu keurig opgezocht en er zijn afspraken gemaakt. Maar uiteindelijk is er bij ons iets misgegaan en is toch opdracht tot asfalteren gegeven. Gewoon een blunder. En dat had ook veel duidelijker in die brief aan de omwonenden moeten staan.’’