Oldskoel in Burgerbrug wordt een plek voor iedereen

BURGERBRUG - Er is geschilderd, gesloopt en opnieuw opgebouwd, er ligt nieuw zeil in het hele gebouw en het schoolplein ziet er weer netjes uit. De leegstaande St. Jozefschool in Burgerbrug is flink onderhanden genomen.

Door Marten Visser - 1-3-2017, 20:17 (Update 1-3-2017, 20:22)

De vroegere school krijgt vanaf 17 maart een tweede leven. Onder de toepasselijke naam ’Oldskoel’. Het wordt een multifunctioneel gebouw. Een soort dorpshuis, een ontmoetingsplaats voor iedereen uit Burgerbrug. En dat allemaal door een grote groep vrijwilligers, die de handen flink uit de mouwen hebben gestoken.

