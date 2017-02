Gemeente Schagen hoopt op huis-aan-huisacties clubs voor snel internet

SCHAGEN - Schagen hoopt met persoonlijke acties van dorpsgenoten mensen over de streep te trekken hun handtekening te zetten onder de aanleg van glasvezel. Daarmee wordt snel internet op het platteland gegarandeerd.

Door Michiel Snikm.snik@hollandmediacombinatie.nl - 28-2-2017, 22:00 (Update 28-2-2017, 22:00)

’Ambassadeursavond’ over glasvezel in Schagen

Snel internet wordt steeds meer ervaren als een ’basisbehoefte’ voor de leefbaarheid in kleinere dorpen. Want voor thuiswerken, studeren maar ook het regelen van bankzaken, verzekeringen en andere zaken zijn mensen steeds meer op snel internet aangewezen.

Zeker op het platteland is dit een groot probleem. Met de aanleg van glasvezel kan dat worden verholpen. In ’t Zand is daarvoor de afgelopen maand door diverse clubs een huis-aan-huisactie voor de komst van glasvezel gehouden. Het aantal mensen dat een aansluiting op de glasvezelkabel wil is daardoor gestegen tot dertig procent. Er moet echter een dekking van veertig procent worden gehaald voordat voor exploitanten de aanleg van glasvezel rendabel is. Daarom is vanuit ’t Zand de gemeente gevraagd vergelijkbare huis-aan-huisacties te stimuleren in andere kernen.

Schagen pakt die handschoen nu op door op woensdag 8 maart een informatieavond te houden in het gemeentehuis voor alle ‘glasvezel ambassadeurs’ en dorpsraden. Er zal onder meer worden uitgelegd hoe de actie in ’t Zand is georganiseerd en wat de rol van de diverse clubs en verenigingen hierin was. De avond begint om half acht en is tegen negen uur afgelopen. Onder meer wethouder Sigge van der Veek en Cor Posthumus van Foto Beemster geven een toelichting. Posthumus was ook nauw betrokken bij de actie in ’t Zand.

De actie in de dorpen is een initiatief dat apart van E fiber loopt. E fiber is de maatschappij die glasvezel wil aanleggen in de gemeente.