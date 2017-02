Onderdak voor Polen in Schagen op plek oude boerenschuren

SCHAGEN - Tijdelijke woonunits voor Polen en andere buitenlandse werknemers op de plek van te slopen boerenschuren. Dat wil het college van Schagen.

Door Ed Dekker - 28-2-2017, 17:55 (Update 28-2-2017, 17:55)

De gemeenteraad neemt in mei een besluit. Wethouder Jelle Beemsterboer ziet grote voordelen van het plan. ,,We lossen in één keer twee problemen op”, zei hij gisteren.

De komende jaren komt er steeds meer agrarische bebouwing vrij. Veel agrarische bedrijven stoppen. De blijvers worden groter. Er zal 100.000 tot 150.000 vierkante meter aan boerenschuren en dergelijke vrijkomen in Schagen, zo verwacht de gemeente.

Het probleem speelt landelijk. In 2030 zal de agrarische leegstand in Nederland groter zijn dan de hoeveelheid overtollige kantoorruimte.

Tien jaar

Beemsterboer: ,,Hoe om te gaan met deze leegstand? Slopen en vervangen door een plukje huizen via de regeling ’ruimte-voor-ruimte’ kan lang niet overal. We willen niet op allerlei plekken in de polder nieuwbouw. Daarom het plan om na sloop woonunits voor arbeidsmigranten toe te staan. Tijdelijk, voor maximaal tien jaar.”

De behoefte aan onderdak voor buitenlandse arbeidskrachten in de agrarische sector is groot. Beemsterboer: ,,Wij verwachten dat tot 2020 behoeft is aan 1800 extra bedden. Daar moeten wij in voorzien.”

Er werken nu 2500 arbeidsmigranten in de gemeente Schagen. Agrariërs mogen op eigen erf maximaal veertig buitenlanders huisvesten.