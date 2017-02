Krantenverkoper Gambia is trots op ’zijn’ Schager Courant

Foto Ineke Henskes De krantenverkoper op het strand van Gambia met de krant waarin hij eerder zelf stond.

CALLANTSOOG - Dagenlang heeft Ineke Henskes (69) uit Callantsoog het strand in Gambia afgespeurd naar de ’krantenman’ die eerder met een foto in de Schager Courant stond. Uiteindelijk had ze beet.

Door Michiel Snik - 28-2-2017, 17:28 (Update 28-2-2017, 17:28)

,,Toen ik een paar weken terug de foto in de krant zag van de krantenverkoper die een Schager Courant van een strandbedje had geplukt in Gambia en deze vervolgens weer probeerde te verkopen wist ik al dat ik naar hetzelfde gebied op vakantie zou gaan’’, zegt Henskes. ,,Ik heb daarvoor heel bewust die krant ook in mijn koffer gestopt om die man te laten zien dat hij bij ons in de krant stond.’’

Negatief reisadvies

De eerste krant was van Annette Kerkhof uit Breezand. Zij moest Gambia halsoverkop verlaten toen in januari een negatief reisadvies voor het Afrikaanse land werd afgegeven vanwege de onrust na de verkiezingen.

Het Alkmaarse echtpaar Leo en Jeannette van Dijke fotografeerde vervolgens de verkoper toen hij de krant van de Breezandse op het strand probeerde te verkopen.

Het strand in Gambia is redelijk groot en er lopen meer verkopers rond. Dus het was even speuren naar de juiste verkoper. Na vier dagen zag ze een verkoper die sprekend op de verkoper leek die eerder in de krant stond. Deze man oogt wel iets dikker, maar Henskes weet zeker dat het de verkoper is. ,,Hij vond het geweldig zichzelf terug te zien in de krant. De verkoper heet Amahdou.’’

Henskes zette de verkoper op de foto met zijn ’eigen’ krant en stuurde die foto weer naar Nederland. De volgende vakantieganger de krant wederom laten meenemen naar Gambia om deze als bewijs te overhandigen aan Amahdou hoeft overigens niet. Want de inwoonster van Callantsoog leest de Schager Courant tijdens haar vakantie digitaal. ,,Ik laat hem de pagina wel zien op mijn iPad’’, belooft ze.