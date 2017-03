Sneeuwbal blijft rollen

Foto Marc Moussault Pleuni Cornelisse laat haar gewonnen zilveren medaille aan de jeugd van Bakker Sports Schagen zien.

SCHAGEN - We zijn inmiddels bijna twee jaar verder. Het gaat Sander Bakker van judoschool Bakker Sports Schagen net als toen nog altijd voor de`wind. Al is dat tegenwoordig zelfs nog zacht uitgedrukt. In die periode is het aantal leden nagenoeg verdubbeld en op competitief gebied doen zijn vele pupillen ook steeds vaker van zich spreken.

Door Paulo Ramler - 1-3-2017, 12:00 (Update 1-3-2017, 12:00)

Hij heeft nu ruim driehonderd fanatieke sporters onder zijn hoede. ,,En veel volwassenen erbij. Daar heb ik er een stuk of honderd van. Niet alleen ouders...