Half Burgerbrug komt voorbij in de film van Cees

Aad Kramer en Theo Dekker. Bekijk Fotoserie

BURGERBRUG - Ga er maar even lekker voor zitten, 5 maart in de Herboren Toren. Want als Cees Langedijk met zijn films aantreedt, dan komt het halve dorp voorbij.

Door Marten Visser - 28-2-2017, 12:01 (Update 28-2-2017, 12:04)

En dus wordt het deze zondagmiddag een ’feest der herkenning’ voor de Burgerbruggers, want Langedijk laat in twee keer drie kwartier het halve dorp via zijn films voorbij komen. Piet Heneweer, Riet Deutekom, koster Cees Akkerman, Jan Visser de kruidenier en ga zo maar door: het zijn mensen die vrijwel iedereen in Burgerbrug zal kennen. En ze staan allemaal op de films die Langedijk door de jaren heen in het dorp maakte.

Leerkracht

Hij werkt begin jaren zeventig als leerkracht op de dorpsschool van Burgerbrug. Drie jaar slechts, daarna verkast hij naar ’t Zand, waar hij nu nog woont. Maar de band met Burgerbrug is altijd gebleven. ,,Als ik er nu nog kom, lijkt het alsof ik nooit weg ben geweest.’’

Als fervent amateurfilmer heeft hij in al die jaren heel wat uren beeld geschoten. Van evenementen, maar ook vooral van gewone dorpstaferelen. Langedijk laat zijn camera lopen in de dorpswinkel en filmt gewoon iedereen die hij tegenkomt.

Kruidenier Jan Visser, dubbel van het lachen na weer een ’dolletje’ met een klant. En Riet Deutekom, die duidelijk verrast is door de camera. ,,Noh, ik ben blij dat ik m’n tanden in heb’’, floept ze er uit. Marie Veul vertelt even later aan Langedijk hoe ze mensen warm wist te maken voor de ’soos’ in het dorp. ,,Man, ik praatte de rafels aan m’n lippen.’’

Guurtje Dekker-Besteman komt voorbij op een film die Langedijk in 1991 in het dorp heeft gemaakt. Bijzonder, zegt de filmer. ,,Ze is heel kort geleden overleden. Ik heb het uiteraard besproken met haar weduwnaar Theo. Of hij het goed vond dat ik dat stukje met Guurtje liet zien? Hij zei direct ja. ’Dan zie ik mijn meisje nog effe’. De tranen rolden over z’n wangen.’’

Onvoorstelbaar

Langedijk verwerkt in zijn film ook oude beelden van vlak na de oorlog. ,,Daar kwam ik soms kinderen op tegen waarvan ik dacht: hé, die heb ik toch in de klas gehad? Tuurlijk niet: dat waren de ouders van mijn leerlingen. Onvoorstelbaar hoeveel mensen soms op elkaar lijken.’’

Hij laat zondag allerlei fragmenten zien. ,,Het is geen lange film met een begin en een eind, het zijn korte stukjes. Ik heb de kwaliteit van de oude beelden verbeterd. En de beelden hebben ondertiteling, zodat mensen die slechter horen alles goed kunnen volgen.’’

Waarom heeft hij al die beelden gemaakt? ,,Uit interesse, filmen is mijn hobby en ik ben geïnteresseerd in mensen. Ik ga regelmatig de straat op. En mensen als Aad Kramer bellen me als er iets leuks is. Ik doe verder ook niet veel met die beelden, ze zitten gewoon in mijn archief.’’ Hij filmt nog steeds, ook in allerlei andere dorpen. ,,Ik denk wel eens: ik ga ’t wat afbouwen. Maar dat lukt niet. Als ik ergens ben, dan moet ik toch weer de camera pakken.’’

De filmmiddag in de Herboren Toren begint op 5 maart om twee uur, kaartjes kosten vijf euro. Alle foto’s bij dit artikel zijn beelden uit de films van Cees Langedijk.