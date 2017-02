Vroeg de kroeg in voor traditionele kriekenbal

Foto Marco de Groote/RondjeFoto.nl Zo’n driehonderd mensen kwamen in pyjama maandagmorgen naar de kroeg voor het eerste biertje

MIDDENMEER - Kriekenbal is na 34 jaar echt een traditie in Middenmeer, zo weet ook fotograaf Marco de Groote (52). Want zelf stond hij aan de wieg van dit eerste biertje, op maandagmorgen om 9 uur na het carnavalsweekend.

Door Michiel Snik - 27-2-2017, 15:53 (Update 27-2-2017, 15:53)

En iedere maandag maakt De Groote vervolgens een foto van het bonte gezelschap voor de Detra-Bar. Daarbij moet iedereen wel verplicht in pyjama aantreden.

,,Het is altijd erg gezellig en na dat eerste biertje ’s morgens vroeg smaakte die tweede en derde ook weer prima. Tegen de middag zijn er dan al verschillende gezellig aangeschoten. Dit jaar waren er zeker 300 feestvierders, maar vanwege de regen wilde niet iedereen in zijn pyjama naar buiten voor de traditionele foto.’’