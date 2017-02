Kandidaat-kamerleden debatteren in Schagen over geld en leven

SCHAGEN - ,,Heb je recht op hulp, als je je leven als voltooid beschouwt?” Het is een van de vragen, die aan de orde komt in het Ridderzaaldebat, dat donderdagavond 9 maart (20 uur) in Slot Schagen plaats vindt.

Door Hans Duin - 27-2-2017, 15:01 (Update 27-2-2017, 15:01)

Het is de laatste tien jaar een traditie geworden: als er een verkiezing in zicht komt, dan ontrolt zich een Ridderzaaldebat. Zo ook nu.

Met minder dan een week te gaan komen zes vertegenwoordigers van landelijke partijen naar Schagen om het een en ander nog eens op scherp te zetten. Hierbij zullen, volgens de formule van het Lagerhuis, in ieder geval de integratie, het voltooid leven, flexibele arbeidscontracten, Europa, de Klimaatwet en de gezondheidszorg aan de orde komen. Gespreksleider Gerrit Westerink, oud-burgemeester van de gemeenten Schagen, zal de debaters tot heldere uitspraken motiveren.

De zes debaters zouden 16 maart allen als Kamerlid wakker kunnen worden. Steven van Weyenberg (D66), Jeroen Recourt (PvdA), Pieter Heerma (CDA), Rudmer Heerema (VVD), Samir Bashara (SP) en Bart van Kent (SP) behoren overigens tot de selecte groep kandidaat-Kamerleden, die kunnen zeggen dat ze tijdens de campagne in de Kop van Noord-Holland zijn geweest.

Marc Moussault verzorgt direct na de pauze een prikkelende column. De Ridderzaaldebatten verlopen steeds volgens een strak tijdschema. Komt vooral omdat pianist Willem van de Sande, als de tijd daar is, de spreker overstemt met welluidende melodieën.

De entree is gratis. Het publiek krijgt de gelegenheid mee te debatteren.