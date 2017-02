Volendammer gedeputeerde Jaap Bond opent Lentetuin in Breezand

BREEZAND - Jaap Bond, gedeputeerde van Noord-Holland, verricht woensdagmiddag de officiële opening van de Lentetuin in Breezand.

Door onze verslaggever - 27-2-2017, 13:30 (Update 27-2-2017, 13:30)

Bond is geboren in Volendam en dat is ook het thema van de 37e editie van de bloembollenshow (2-6 maart).

De CDA’er is naast bestuurder onder meer voorzitter van het landelijk Milieuoverleg Bloembollen en de stuurgroep Greenport Noord-Holland.

Kamerlid

Partijgenoot en Kamerlid Mona Keijzer uit Volendam brengt zaterdag 4 maart met een aantal CDA-coryfeeën uit de Noordkop een bezoek aan de Lentetuin.

Zij zal tussen half drie en vier...