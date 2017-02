Schagen wil snel inspelen op uitbreidingsplannen

SCHAGEN - Wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen wil jaarlijks spreken met ondernemers die willen uitbreiden. ,,De gemeente Schagen zet zich in voor meer werkgelegenheid en versterking van de economie, daar hoort dit ook bij.’’

Door Richard Zut - 27-2-2017, 16:00 (Update 27-2-2017, 16:00)

Om in kaart te brengen welke bedrijven overwegen om te gaan uitbreiden of mogelijk verhuizen, houdt Schagen samen met de Ondernemersfederatie Schagen (OFS) de vinger aan de pols middels een online-enquête.

De informatie hieruit geeft aan welke ondernemers Beemsterboer zal spreken over hun wensen. De ondernemers die willen uitbreiden, krijgen eerst een telefoontje. Hierbij geeft de wethouder aan wat het verdere proces kan zijn.

Inspelen

Hiermee wil hij snel en adequaat inspelen op de wensen en behoeften, eenvoudig en ondernemingsgericht. Uit het onderzoek van 2016 kwamen aanbevelingen wat de gemeente kan doen voor ondernemers die willen uitbreiden. Deze ondernemers zijn gebeld door de gemeente, met de vraag hoe zij geholpen kunnen worden en wat de gemeente te bieden heeft.

Vorig jaar reageerden 260 ondernemers. Tientallen van hen (84) gaven aan te willen uitbreiden. Beemsterboer sprak met deze ondernemers over hun plannen. ,,Als de gemeente in een vroeg stadium kan inspelen op de plannen, kan een procedure ook sneller verlopen. Het gaat er om dat de ondernemer weet waar de mogelijkheden liggen.”

De ondernemers krijgen een brief met het verzoek om deze online in te vullen via www.surveymonkey.com