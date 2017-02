Noordkop blaast zijn carnavalspartijtje mee

Foto Marc Moussault De winnaars van de creatieve verkleedwedstrdijd van Meerkoetelaars: ’Stef Stuntpiloot en de Rapidos’. Bekijk Fotoserie

WARMENHUIZEN - ,,Aan de Muggenburger Ukketukkers lag het zeker niet, want die hebben er weer alles aangedaan om er zaterdag in Schagen een mooie optocht van te maken. Maar er stond bijna geen mens langs de route. Jammer. Hier in Warmenhuizen zie je dat er toch wel een paar honderd man langs de route staat. Maar bij óns en in Waarland is het enthousiasme toch nóg een stuk groter.’’

Door Richard Zut - 26-2-2017, 22:04 (Update 26-2-2017, 22:04)

Piet Schipper, al 33 jaar hard actief voor carnavalsvereniging De Pontcevielen uit Burgerbrug, loopt zondag desondanks spinnend tevreden rond tijdens de optocht door de straten van ’Bessenburcht’ (Warmenhuizen).

Schipper lacht: ,,Want de lol is er bij niemand een haar minder om hoor! Wij doen dit immers allemaal om de mensen te plezieren en wat is er nou leuker dan dat? Zij die thuisblijven hebben groot ongelijk, zo is dát, toch meneer? Zometeen rijden we door naar Waarland, gaan we weer vrolijk mee met de optocht van De Kluivers, haha!’’

Diverse van de twaalf in Bessenburcht deelnemende groepen waren later ook van de partij in de optocht van de Kluivers in Kluivenburg (Waarland), waar ook De Groen Zwarte Reigers uit Heerhugowaard zich aansloten.

Koetelburg

Maar hét carnavalsbolwerk van de Noordkop is Koetelburg (Middenmeer). In de Koetelburcht-hal was de grote carnavalsavond op zaterdag stijf uitverkocht. Thijs Esselink, namens de Raad van Elf: ,,En dat werd een hele gezellige boel. De voorverkoop deed z’n werk goed. Zondag waren er ook bijna 500 mensen bij onze hilarische verkleedwedstrijd.’’

De tien leden tellende groep ’Stef Stuntpiloot’ pakte de eerste prijs: een weekendje weg naar bungalowpark Wolverswoud van oud-Raad van Elflid Joost Jansen in Zelhem.

Speciale vermelding was er voor ’The Meerkoetelaars Eleventh’, die de Amerikaanse president Donald Trump op de hak namen met een parodiefilmpje op ’America First’, met onder andere: ’Americans walk the Moon, but whe walk the polonaise, a silly walk for smart people. Meerkoetelaars are the best People in the World, you can grab them by the Koetel. It’s True’. En: ’America First, okay. But why Koetelburg not eleventh?’....