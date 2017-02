Korenslag ook feestje voor Schlagerkoor Schagen

Foto Evalien Weterings De koorleden van het Schlagerkoor Schagen gaan helemaal uit hun dak tijdens hun Korenslag-optreden in De Koog.

DE KOOG - Veertien koren uit het gebied van Den Helder tot Alkmaar traden gisteren verdeeld over zes kroegen op in De Koog. In elke horecagelegenheid was muziek te horen.

Door Redactie Helderse Courant - 26-2-2017, 21:02 (Update 26-2-2017, 22:16)

Er was in de cafés voor ieder wat wils: van klassiek, smartlappen, schlagers, retro tot Nederlands- en Franstalig, shanty, show en gospel. Ook het Schlagerkoor Schagen was van de partij, en bouwde een mooi eigen feestje in steakrestaurant Ribhouse Texel.

Voor het eerst vond Korenslag Texel op deze grote schaal plaats. Het festijn was een groot succes, zo weet Jeroen van Rossum van de organisatie. ,,Het is ontzettend goed bevallen, zowel voor de koren en de bedrijven als voor de vele bezoekers. Het was namelijk erg druk en gezellig.’’

En volgend jaar een tweede Korenslag? ,, Het is absoluut voor herhaling vatbaar. Dan kunnen er ook nog wel een paar koren bij, hoor. We zitten nog lang niet aan ons maximum.’’