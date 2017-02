Kijkje in de keuken bij de kunstenaars op Witte Paal

Foto Marc Moussault Linda Moerland (2e van links) geeft uitleg bij Da'Lin.

SCHAGEN - Bedrijventerrein Witte Paal liet zich gister van een relatief onbekende kant zien. Vijf kunstenaressen openden hun deuren voor het publiek, om hun werk meer bekendheid te geven.

Door Irene Bunel - 26-2-2017, 18:46 (Update 26-2-2017, 18:46)

Linda Moerland kan terugkijken op wederom een geslaagde editie van de Open Atelier Route: ,,Zaterdag hadden we al aardig wat aanloop, maar zondag was het nog gezelliger.’’ De kunstenares vertelde alle geïnteresseerden uitgebreid over haar schilderijen en de workshop die ze geeft in Atelier Da’Lin. Ook haar oudste cursist, Ed Weegert, was aanwezig en vertelde enthousiast over het schilderen: ,,Mijn neuroloog had mij aangeraden om iets te ondernemen, om uit mijn somberheid te komen. Toen kwam ik twee jaar geleden bij Linda terecht’’, vertelde de 82-jarige: ,,Het is een hele gezellig groep en ik word hier altijd fantastisch geholpen.’’

Voorspoed

De zaken gaan goed bij Da’Lin: ,,Ik geef les aan vier groepen. Mensen kunnen hier doorlopend starten en na tien weken beslissen of ze verder willen.’’ Haar eigen werk, dat ontstaat vanuit het experiment, wordt momenteel geëxposeerd in het Hilton hotel in Leiden.

Ook bij Imke Evenaar waren belangstellenden welkom om meer te leren over meubel stofferen en haar tassenatelier Sigii. De aanloop viel haar zaterdag echter wat tegen. Binnenkort begint zij met het geven van workshops, waarbij twee tot vier cursisten in één dag leren om een eigen tas te maken: ,,Vanuit een basispatroon werken ze toe naar een persoonlijk ontwerp. Dit weekend was natuurlijk uitermate geschikt om mensen te laten zien wie ik ben en wat ik doe.’’

Ook de ateliers van Achter de Dijk - Lijstenmakerij en Fotografie, schilderes Lidewij de Vries en beeldhoudster Monique Vink, waren voor het publiek geopend.