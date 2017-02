Mysterie rond verblijfplaats van kat Minous

Foto Marc Moussault De hervonden poes Minous herenigd met (vlnr) Lisanne, Thomas en Marieke Rosing. Rechts de Schagense vinder Cleem Nighting.

SCHAGEN - Thomas Rosing uit de Schilderswijk in Heerhugowaard was stomverbaasd toen hij een telefoontje van Cleem Nighting uit Schagen kreeg dat zijn poes Minous terecht was. Minous verdween anderhalf jaar geleden spoorloos.

Door Michiel Snik - 27-2-2017, 7:00 (Update 27-2-2017, 7:00)

,,Minous is een aanhankelijke kat die wij in 2007 uit het asiel hebben gehaald’’, zegt Rosing. ,,Echt een gezinsbeest, mijn kinderen waren erg verdrietig toen Minous op een avond niet thuis kwam.”

Het gezin uit Heerhugowaard startte een omvangrijke speurtocht. Er werden flyers in de buurt verspreid, oproepjes op internet...