Schagens familiebedrijf krijgt met crowdfunding razendsnel geld bij elkaar voor gedroomde draaitafel

Videostill Peter Kolkman Bekijk Fotoserie

Voor een minimalistische platenspeler met crowdfunding het maximale bedrag binnen twaalf uur binnenhalen. Dat deed Peter Kolkman uit Schagen met zijn kleine familiebedrijf Miniot.

Dit weekend deelde Miniot hun draaitafel ’Wheel’ op crowdfundingssite Kickstarter. Binnen twaalf uren waren de benodigde 50.000 euro gedoneerd. Zondagmiddag staat de teller zelfs al op ruim 65 duizend euro.

Videostill Wheel

Kolkman en zijn team waren op zoek naar een elegante manier om grammafoonplaten af te spelen. Die denken zij nu gevonden te hebben met Wheel. Geen bakbeest, maar een compact en strak vormgegeven apparaat. Alle techniek is weggewerkt recht onder de plaat, inclusief de naald.

Door de constructie is het mogelijk om de platenspeler zowel horizontaal als verticaal te bevestigen. En wie denkt dat het moeilijk is om het apparaat te bedienen, met al die weggewerkte techniek, heeft het mis. In het midden zit een subtiele stick voor het regelen van volume, aan- en uitzetten en zelfs voor het wisselen van nummers.

Videostill Miniot, familiebedrijf.

Wheel kan aangesloten worden op andere apparaten, weliswaar bedraad. Miniot werkt op dit moment aan goede draadloze opties.

Het is mogelijk om via Kickstarter het project vanaf tien euro te steunen, maar Wheel is ook direct te bestellen. Vanaf 472 euro krijgt de geldschieter een versie uitgevoerd in kersen-, mahonie- of notenhout. De besteller moet nog wel even geduld hebben. De draaitafel wordt rond oktober 2017 geleverd. Als het product eenmaal in de winkel ligt, moet het ruim 800 euro gaan kosten.