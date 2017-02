Opruimers in gesloten gebied Waddenzeedijk

FOTO HMC/HENK CORNELISSEN De actie was niet voor niets.

HIPPOLYTUSHOEF - Het Normerven was zaterdag bij hoge uitzondering toegankelijk voor mensen. Tien vrijwilligers meldden zich daar voor een schoonmaakactie.

Door Henk Cornelissen - 26-2-2017, 11:48 (Update 26-2-2017, 12:54)

Van het wad komt veel vuilnis, veelal van schepen gewaaid of overboord gegooid. Er zijn Wieringers die dat op willen ruimen maar het Normerven is een gesloten broedgebied en hoogwatervluchtplaats. Omdat het nog geen broedtijd is, mochten de vrijwilligers er zaterdag bij laag water wel op van Staatsbosbeheer.

De opkomst was door het slechte weer niet groot. Niettemin slaagden de opruimers erin vierenhalve kuub vuil weg te halen. Daartussen lag een brief in een fles, twee jaar geleden door een meisje van zeven jaar op Texel in zee gegooid. Een lekke rubberboot was een andere bijzondere vondst.

Om duidelijk te maken waarom het Normerven gesloten gebied is, is er bij de observatiepost op de dijk een informatiebord geplaatst. De jongste vrijwilliger, de tienjarige Stefan Kuut, mocht het zaterdagmiddag onthullen. En hij gaat ook de flessenpost beantwoorden.