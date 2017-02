Escaperoom Anna Paulowna breidt uit

eigen foto Perry (l) en Fons Rood fotograferen hun groepen voor een scherm.

ANNA PAULOWNA - Het was voor Fons (25) en Perry (28) Rood uit Anna Paulowna eerst een hobby, zo’n escaperoom. Ze maken er werk van met een tweede ruimte en een gloednieuwe aankomsthal.

De zogeheten escaperoom Red Games zag in september van vorig jaar het licht. Deelnemers komen er in een begin jaren 90-setting achter dat een geheim kantoor in Nederland plannen heeft om Moskou te bombarderen. Zij voeren opdrachten uit om de afgevuurde raket zo snel mogelijk onschadelijk te maken.

Alle dagen...