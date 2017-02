Nieuwe escaperoom in Schagen: wie heeft Nora vermoord?

Foto Marc Moussault V.l.n.r. Arnoud van der Schans, Mark Vis, Angreth Groot, Marion Manneveld, Isabel Wijnker-Duiven en José Verbart moeten goed samenwerken om de moord op Nora (met krijt op de grond afgebeeld) op te lossen.

SCHAGEN - Zes testers van de nieuwe escaperoom in Schagen proberen binnen een uur de moord op wetenschapper Nora Fontani op te lossen in de Escape Room Schagen. Aan de hand van cryptische aanwijzingen en technische opdrachten moeten ze er stapje voor stapje achter komen wie de dader is. Zal het ze lukken om het mysterie op tijd op te lossen?

Door Cas Broxterman - 25-2-2017, 17:35 (Update 25-2-2017, 17:39)

In een kamer van Escape Room Schagen is met krijt de vermoorde wetenschapper Nora Fontani afgebeeld. Om haar heen liggen allerlei...