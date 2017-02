Allereerste carnavalsprins in Wieringermeer draagt ’Koetelei’ nog altijd bij zich

Foto Archief De Meerkoetelaars Prins Pierre I, Piet Bergmans, kruipt bij de allereerste carnavalsavond in Hotel Smit in Middenmeer uit een ei. Bekijk Fotoserie

MIDDENMEER - Carnaval in Noord-Holland? Het lijkt op het eerste gezicht een vreemde combinatie. Toch wordt het van oorsprong katholieke feest in de Wieringermeer al sinds 1955 gevierd. Piet Bergmans (85) was de allereerste prins, Pierre I.

Door Martijn Gijsbertsen - 25-2-2017, 6:30 (Update 25-2-2017, 6:30)

,,Carnaval duurde destijds maar één dag: de zondag’’, vertelt de oud-akkerbouwer uit Middenmeer, tegenwoordig met zijn echtgenote Ada (79) woonachtig in Medemblik, buurgemeente van Hollands Kroon. ,,Het heeft jarenlang geduurd voordat dat is uitgebouwd naar meer, uiteindelijk vijf dagen.’’

Waar het bedrijfspand van Vader Verhuur aan...