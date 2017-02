Soep verbroedert in Niedorp

Foto Pewinieuws.nl Een eerdere open maaltijd in de Fenixkerk in Nieuwe Niedorp.

NIEUWE NIEDORP - Steeds meer groepen sluiten zich aan bij de ’open maaltijd’ die drie jaar terug in het leven is geroepen door dominee Fokko Omta namens de gezamenlijke kerken in de oude gemeente Niedorp.

Door Michiel Snikm.snik@hollandmediacombinatie.nl - 25-2-2017, 7:32 (Update 25-2-2017, 7:32)

Gratis maaltijd om inwoners dichter bij elkaar te brengen

,,Het was onze wens dat dit initiatief van de kerk zou worden overgenomen door de gemeenschap. Prachtig om te constateren dat dat nu ook lukt.’’

De maaltijden zijn opgezet om mensen die elkaar niet kennen met elkaar in contact te brengen. In de vastentijd voor Pasen worden vijf donderdagen op rij op verschillende plekken in de oude gemeenten Niedorp de gratis maaltijden geserveerd.

Tijd

,,Wij houden de maaltijden kort, een uurtje’’, licht Omta toe. ,,Dit doen wij heel bewust om de drempel zo laag mogelijk te houden. Als iemand een paar uur kwijt is, komt hij mogelijk niet. En thuis kost een maaltijd vaak ook maar een uurtje, dus de tijd mag geen belemmering zijn.’’

Er wordt geen uitgebreid diner geserveerd, het is uitsluitend soep met brood. ,,Maar wel steeds andere soorten soepen en je kunt je bord vol scheppen met bijzondere creaties. Zoals bijvoorbeeld een indiaanse vegetarische wortelsoep. Maar er is ook gewoon tomaten- en groentesoep. In de vastentijd kiezen we voor voedzaam en eenvoudig. De soep wordt door vrijwilligers gemaakt.”

De gedachte achter de maaltijden is succesvol, zo is de ervaring van Omta. ,,Mensen gaan wel vaak naast iemand zitten die ze al kennen. Dat is heel natuurlijk en kunnen wij ook niet verbieden. Maar we hopen wel dat er toch een leuke mix ontstaat. Dat stimuleren wij wel en je ziet dat ook steeds gebeuren waardoor goede gesprekken ontstaan en mensen elkaar beter leren kennen. Mensen halverwege de maaltijd verplicht van plek laten wisselen hebben we overwogen, maar daarvoor is de tijd eigenlijk te krap.’’

Dit jaar doet ook de werkgroep ’Nieuwe Buren’ mee die vluchtelingen ondersteunt die in ons land mogen blijven. ,,Wij verwachten dat er daardoor ook asielzoekers aanschuiven die willen kennismaken met dorpsgenoten.”

Ruïnekerk

De open maaltijd wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Op iedere maaltijd kwamen steeds tussen de veertig en zestig mensen. Om te voorkomen dat er te weinig soep is moeten belangstellenden zich twee dagen van te voren aanmelden. Tevens hoopt Omta dat er ieder jaar meer kernen uit de oude gemeente aanhaken. ,,Dit jaar doet voor het eerst Oude Niedorp, waar geen kerk meer is, mee. De stichting Ruïnekerk heeft het hier opgepakt. Daarmee verbreden we en dat is ook onze wens. Het zou leuk zijn als mensen uit bijvoorbeeld Kolhorn of Barsingerhorn komen mee-eten en volgend jaar het zelf organiseren. Het initiatief is weliswaar door de kerk genomen, maar het is bedoeld voor de gemeenschap. Wij hopen daarom ook dat het overal wordt overgenomen.’’

De maaltijden zijn gratis, maar de organisatie hoopt op een vrijwillige bijdrage. De opbrengst van de soepmaaltijd gaat naar een goed doel dichtbij of ergens in de wereld, laat Omta weten.

Er is steeds inloop vanaf kwart voor zes. Om zes uur wordt de maaltijd geopend. Om zeven uur is ieder weer vrij om te gaan.

Aanmelden maaltijden

Belangstellenden voor de maaltijden moeten zich vooraf aanmelden (uiterlijk steeds dinsdag om 20.00). De eerste maaltijd is donderdag 9 maart in de Fenixkerk (Nieuwe Niedorp), aanmelden: 0226-411907 of anneke.nieuwspijk@gmail.com, 16 maart in Onder de Kastanje (Nieuwe Niedorp), aanmelden: 0226-413541 of apm.rood@hotmail.com, 23 maart in Marinxschool (’t Veld), aanmelden: 06-54696452 of tinekehand@hotmail.com, 30 maart in De Mafkikker (Oude Niedorp), aanmelden: 06-49944788 of t.de.haas@ziggo.nl, 6 april in de Lucaskerk (Winkel), aanmelden: 0224-541376 of simon.tinyvansplunter@gmail.com.