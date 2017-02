’Mister Meerkoetelaar’ zit nu achter de kassa

Foto HollandMediaCombinatie/Martijn Gijsbertsen Huib van 't Westende zit verkleed in het kassahokje bij de entree.

MIDDENMEER - Wie 26 jaar in de Raad van Elf van de carnavalsvereniging in Middenmeer heeft gezeten, een recordtijd, verdient de eretitel ’Mister Meerkoetelaar’. Hoewel hij in 2000 afzwaaide, verricht Huib van ’t Westende (66) nog steeds hand- en spandiensten.

Door onze verslaggever - 25-2-2017, 7:30 (Update 25-2-2017, 7:30)

Zo zat de Middenmeerder, die trouw de bouwploeg diende en twaalf jaar de rol van penningmeester vervulde, vrijdag op de openingsavond achter de kassa bij de entree van De Koetelburcht.

Oude garde

,,Altijd leuk om bekenden te zien. Je ziet veel lui langs komen,...