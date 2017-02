Laatste ’Koetelkind’ komt uit Winkel

Foto Daniëlle Boukes ’Koetelkind’ Julia Boukes tussen haar trotse ouders Daniëlle en Roel tijdens een wandeling in het duingebied.

WINKEL - Julia heet ze. De bijna zes maanden oude dochter van Daniëlle Boukes-Bloothooft (28) en Roel Boukes (30) uit Winkel. Ze is het laatste ’Koetelkind’, zoals ze dat bij carnavalsvereniging De Meerkoetelaars in Middenmeer noemen: een baby van ouders die elkaar in het feestgedruis hebben ontmoet of samen carnaval vieren.

Door onze verslaggever - 25-2-2017, 7:00 (Update 25-2-2017, 7:00)

,,Daniëlle en ik hebben elkaar niet tijdens carnaval leren kennen. Door haar heb ik wél geleerd wat carnaval in De Koetelburcht (naam van het feestpaleis in Middenmeer, red.) inhoudt’’, vertelt de...