Verkoopdag museum Niedorp ’met pijn in het hart’

Foto Marc Moussault Henk Harberts moet afscheid nemen van zijn gokkast.

NIEUWE NIEDORP - Of het niet zonde is dat hij een deel van zijn collectie verkoopt. Henk Harberts (69) van Grootmoeders tijd en Motoren Museum lacht als een boer met kiespijn. ,,Dat moet je niet aan een verzamelaar vragen.’’

Door Lydia Jasper - 24-2-2017, 17:12 (Update 24-2-2017, 17:12)

Het is noodzaak. Het museum aan de Schulpweg in Nieuwe Niedorp zit tjokvol. In 25 jaar tijd heeft Harberts zo’n driehonderd motoren verzameld. Een wandeling door het museum staat gelijk aan verdwalen in het verleden. Op de eerste verdieping werkt het museum met...