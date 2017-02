Dierenpark in Anna Paulowna biedt onderdak aan vreemde kostganger: de Afrikaanse nimmerzat

Foto Henk Gerber De nieuwkomer op Landgoed Hoenderdaell zit nu nog in een binnenverblijf.

ANNA PAULOWNA - Op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna is een vreemde kostganger neergestreken.

Het dierenpark in de Polder biedt sinds kort onderdak aan een Afrikaanse nimmerzat, die per dag negen kuikens en een kilo spiering en ansjovis te eten krijgt.

Kattenopvang

De vogel van circa een meter groot, familie van de ooievaar, is afkomstig uit een kattenopvang in Twente.

Daar is het beest vanaf afgelopen najaar gesignaleerd en wordt het sinds begin dit jaar verzorgd, nadat het verzwakt werd aangetroffen bij een dichtgevroren vijver.

Door DNA- en veeronderzoek moet blijken of de nimmerzat een mannetje of vrouwtje is.

Fazanterie

Het dier zit voorlopig binnen, zodra-ie is gewend krijgt het een buitenverblijf bij de fazanterie op Hoenderdaell.