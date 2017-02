Personeel Schagen Staalbouw en vakbond FNV worden niks wijzer

Foto Hollandmediacombinatie/Marten Visser Het actiespandoek wordt weer opgerold, de mannen van Schagen Staalbouw zijn niks wijzer geworden.

SCHAGEN - De medewerkers van Schagen Staalbouw zijn vrijdag niks wijzer geworden over hun toekomst. Directeur Niels Bakker van het bedrijf nam weliswaar een petitie van het personeel in ontvangst, maar weigerde iets te vertellen over de toekomst van het bedrijf.

24-2-2017

De productie bij Schagen Staalbouw ligt al ruim een week stil, omdat er geen orders meer zijn. Het personeel vreest dat de zaak failliet zal gaan en vroeg vrijdag, met steun van vakbond FNV Metaal, duidelijkheid van de directie. Bakker weigerde informatie te geven over hoe het Schager bedrijf er voor staat. ,,Waarom? Omdat ik die informatie ook niet heb.’’

Donkere wolken boven Schagen Staalbouw

Constructiebedrijf Schagen Staalbouw, voorheen Rijndijk Construction Noord, lijkt in zwaar weer te verkeren. De productie bij het bedrijf aan de Zijperweg op bedrijventerrein Lagedijk ligt al enige tijd stil, zo melden werknemers.

Het personeel vreest dat het bedrijf failliet zal gaan, zodat zij straks met zijn allen op straat komen te staan. Zonder ontslagvergoeding. Vooral de manier waarop er met hen om wordt gegaan steekt ze. ,,We krijgen gewoon geen enkele informatie’’, zegt Ed Kloos, die al 28 jaar bij het bedrijf werkt. ,,We moeten er maar een beetje naar gissen. Als er echt geen werk meer is, oké. Maar vertel ons dan gewoon hoe de zaken er voor staan. Als ze alles netjes volgens de CAO zouden afhandelen, dan konden we er misschien nog wel mee leven. Maar zoals het nu gaat is waardeloos.’’

Sinds een week hebben de mannen niks meer te doen. Ze komen elke dag om zeven uur naar het bedrijf aan de Zijperweg, maar vullen hun dagen met kaarten in de kantine of een balletje trappen in de lege productiehal. De vrees van het personeel is dat er een spelletje wordt gespeeld. Ook vakbond FNV vreest daarvoor. De naam van het bedrijf werd eind vorig jaar ineens gewijzigd van Rijndijk Construction Noord naar Schagen Staalbouw. Toen werd ook Niels Bakker, voorheen bedrijfsleider, benoemd tot directeur. Schagen Staalbouw staat te koop, er zijn enkele gegadigden geweest, maar die zijn afgehaakt.

De FNV wijst op een ander bedrijf van de overkoepelende Andus Group, Nedstaal. ,,Daar is het zelfde gebeurd, ook ineens een andere naam, een andere directeur.’’ Het bedrijf ging niet veel later failliet. En maakte kort daarna, wederom onder de paraplu van Andus, een doorstart. Met veel minder personeel. Het zou in Schagen ook zo maar kunnen gebeuren, zegt een personeelslid. ,,Dan mag je na het faillissement weer in dienst komen, tegen veel slechtere voorwaarden. En weigeren kun je niet, je moet van het UWV.’’

Dat er geen opdrachten meer binnen te halen zijn voor het constructiebedrijf betwijfelen de medewerkers. Ze wijzen op staalbedrijven in de regio, zoals Holland Staal in Zwaag. ,,Daar breiden ze flink uit. Er is gewoon werk zat.’’ FNV Metaal blijft de gang van zaken bij Schagen Staalbouw volgen, zegt bestuurster Maria van den Born. Misschien moeten ze eens met zijn allen naar Vianen, waar het hoofdkantoor van Andus zit, zegt een Schager medewerker. ,,Dat kunnen we best doen’’, aldus Van den Born.

Directeur Niels Bakker van Staalbouw Schagen zegt wel begrip te hebben voor de gevoelens van zijn medewerkers. ,,Ik begrijp ze volkomen, maar ik kan geen duidelijkheid geven. Omdat ik die ook niet heb.’’