College Hollands Kroon kiest toch voor duurdere vervanging Westfriesesluisbrug

KOLHORN - Ondanks eerdere twijfels bij een meerderheid van de gemeenteraad, kiezen burgemeester en wethouders van Hollands Kroon toch voor een beweegbare oeververbinding als vervanging voor de Westfriesesluisbrug.

Door Mike Deutekom - 24-2-2017, 11:46 (Update 24-2-2017, 11:46)

De brug bij de sluis bij Kolhorn is dringend aan vervanging toe. Een beweegbare brug is veel duurder dan een vaste oeververbinding. Een deel van de gemeenteraad pleitte daarom tijdens de vergadering in januari of die goedkopere optie niet mogelijk was.

Nee, zo concludeert het college na overleg met de provincie. Noord-Holland had net de...