Schagen: ’Precariobesluit staat nog niet vast’

SCHAGEN - Wethouder Ben Blonk van de gemeente Schagen zegt dat het college zich op dit moment nog geen zorgen maakt over het besluit van de Tweede Kamer om de precariobelasting op leidingen en kabels al eerder op te heffen dan gepland. Dit zou per 1 januari 2027 gebeuren, maar als het aan de Tweede Kamer ligt wordt dat vijf jaar eerder.

Door Richard Zut - 24-2-2017, 19:00 (Update 24-2-2017, 19:00)

Die ingreep zou Schagen 10,5 miljoen euro aan inkomsten schelen, de jaarlijkse som van 2,1 miljoen euro keer vijf jaar.

Blonk maakt zich er nog niet meteen druk om: ,,Want volgens mij moet zo’n besluit eerst nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Die beslist erover. Dus nee, we zijn nog niet op zoek naar oplossingen voor dat mogelijke precariogat. Minister Plasterk zou bovendien de mogelijkheden bekijken om gemeenten meer ruimte bieden om zelf belastingen te heffen. En daar hebben we nog niks van gehoord.’’

Feit is wel dat het college nu nog niet weet hoe zo’n eventueel precariogat gedicht zou kunnen worden. Blonk: ,,Dat geld zal dan toch érgens anders vandaan moeten komen. Eerst maar eens zien of het uberhaupt doorgaat.’’

Schagen is in 2015 begonnen met de precarioheffing aan Liander en heeft de 2,1 miljoen euro die dat oplevert in 2017 voor het eerst volledig in de begroting opgenomen, aldus Blonk.