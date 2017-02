Liefhebbers zijn uitstervend ras

Vaders, Marco, Bas en Richard (vlnr). Bekijk Fotoserie

SCHAGEN - Eigenlijk wilde Jild Wardenaar keeper worden. ,,Maar al snel was het een wedstrijd niet gescoord is niet gespeeld’’, weet vader Bas. Met een grijns: ,,Dat was op de terugweg in de auto soms lastig.’’

Door Ruud Ramlerr.ramler@hollandmediacombinatie.nl - 25-2-2017, 12:00 (Update 25-2-2017, 12:00)

Senior maakte het groeiproces van dichtbij mee als begeleider. ,,Hij was doorgaans iets groter dan zijn leeftijdsgenoten. Snel en sterk, dus eerder met de bal bij het andere doel.’’ De zoon: ,,Waar de bal was, daar rende ik heen. Maakte niet uit als ik op links...